В Новороссийске потушили пожар в многоквартирном доме

Пожар в многоквартирном доме в Новороссийске полностью ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что пожар был полностью ликвидирован в 18:07 мск.

До этого глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в городе введен локальный режим ЧС из-за взрыва бытового газа в пятиэтажке на Анапском шоссе.

Также он сообщил, что в результате взрыва не выжил пенсионер 1929 года рождения. Кравченко выразил соболезнования родным и близким пожилого мужчины.

Пожар в жилом доме, расположенном на улице Анапское шоссе, 12, произошел 21 июля после взрыва бытового газа.

В региональном управлении МЧС России сообщили, что из здания после взрыва эвакуировали 25 человек. К ликвидации пожара было привлечено 20 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 16:10 мск.