Названо количество погибших при крушении самолета в Дакке

Около 19 человек погибли и сто пострадали в результате крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в столице страны Дакке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя пожарной службы.

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В понедельник, 21 июля, самолет F-7 упал на территорию школы и колледжа Milestone в северном районе Дакки. В этот день в колледже и школе проходили занятия, учащиеся сдавали экзамены. В учебном заведении занимаются дети в возрасте от четырех до 18 лет.

F-7 врезался в стену здания. После падения самолета начался пожар.

Более 50 человек, среди которых есть дети и взрослые, были госпитализированы с ожогами, сообщил журналистам врач Национального института ожоговой и пластической хирургии. Количество жертв может возрасти, поскольку официальные источники приводят разные данные о погибших и раненых.

Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус заявил, что будут приняты «все необходимые меры» для расследования причин катастрофы.