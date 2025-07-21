Мама говорила не сопротивляться: отец годами насиловал дочерей на Урале

На Урале вынесли приговор многодетным родителям, которые лишали девственности и насиловали своих дочерей, когда тем исполнялось по девять или десять лет. Супруги утверждали, что таким образом они «готовили девочек ко взрослой жизни». Как родители годами скрывали свои преступления и что помогло вскрыть страшную правду — в материале «Вечерней Москвы».

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Жена все время ходила беременной

Семья, оказавшаяся в центре жуткого скандала, жила в городе Богдановиче (Свердловская область). Глава семейства Роман работал механиком в местной мастерской. Также он входил в казачье объединение, в составе которого следил за правопорядком на городских улицах и участвовал в соревнованиях по фланкировке — владению шашкой (вид сабли — прим.«ВМ»). Знакомые описывали Романа как активного и дружелюбного мужчину, а соседи говорили, что никогда не видели его пьяным или буянящим.

Жена Романа Татьяна занималась воспитанием детей — к 2019 году у пары было их восемь. При этом практически все время Татьяна ходила беременной и рожала погодок. На каждого из детей супруги получали пособия.

— Создавалось впечатление, что у нее чуть-чуть не все в порядке с головой было. Но дети были здоровы, веселы, сыты, одеты и обуты, учились в школе, играли и общались с друзьями. Никаких жалоб не было от них, — рассказал один из знакомых семейства в беседе с Е1.

Летом 2019 года у семьи сгорела квартира. В тот день родители уехали на соревнования с одним из детей, а остальные малыши остались под присмотром старшей сестры. Днем девочка приготовила обед, но забыла выключить плиту — это и привело к пожару. В результате четверо детей сгорели заживо — самому старшему было шесть лет, также погибли дети двух и трех лет и шестимесячный младенец. Остальным удалось спастись.

Тогда Евгений Куйвашев, бывший на тот момент губернатором Свердловской области, взял расследование пожара под личный контроль и поручил местным властям помочь пострадавшей семье. А жители Богдановича открыли сбор средств для ремонта сгоревшей квартиры, делились с пострадавшими детьми и их родителями вещами.

После пожара Роман и Татьяна отремонтировали квартиру и родили еще пятерых детей. Новые соседи не замечали за ними никаких странностей. По словам местных жителей, дети супругов «не были избитыми или зашуганными», носили отцу еду на работу.

Как стало известно о насилии над девочками

Одна из дочерей Романа и Татьяны после девятого класса переехала в Сухой Лог, поступила в колледж и стала жить одна. Именно тогда стало известно о преступлениях, происходивших в ее семье. Девушка рассказала новым друзьям, как отец на протяжении нескольких лет, с 2015 года, насиловал ее и двух других дочерей.

— После пятого и шестого класса я и старшая сестра лишились девственности из-за отца. С маленькой он (занимался сексом — прим. «ВМ») только орально... Мне было девять или десять лет, когда он первый раз стал приставать. Подошел с ножом, пригрозил что убьет. Он был очень пьяный. Я сопротивлялась, говорила: «Не лезь, я хочу спать, отстань». Я много ревела тогда. Он сказал: «Я вас готовлю ко взрослой жизни», — вспоминала позднее девочка в эфире Четвертого канала.

Все это происходило на глазах у матери, но та убеждала девочек подчиняться отцу.

— Как дети рассказывали, она им говорила: «Папе никогда не отказываем. Папа наш добытчик и кормилец». Они жаловались ей, а она им объясняла: «Все, что папа просит, делайте», — приводит слова источника Е1.

В тюрьму попали оба родителя

Первыми в полицию обратились друзья и парень пострадавшей девушки. Также заявление на главу семейства написал его брат, которому на насилие пожаловалась другая племянница. Вскоре Романа задержали и допросили, а затем он составил явку с повинной. Позднее под следствием оказалась и его жена. Детей тем временем отправили в реабилитационный центр.

В отношении супругов возбудили уголовные дела о неисполнении родительских обязанностей, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Основные обвинения предъявили Роману, а Татьяну привлекли в качестве соучастницы.

Дело рассматривали в закрытом режиме, свердловские прокуратура и Следственный комитет воздерживались от официальных комментариев. А 16 июля 2025 года супругам вынесли приговоры.

Роману грозил пожизненный срок, но суд учел его явку с повинной и признание вины. В итоге мужчину приговорили к 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. После выхода из тюрьмы ему в течение 20 лет будет запрещено работать с детьми. Также Роман обязан будет пройти лечение у психиатра. На момент освобождения мужчине должно исполниться 60 лет.

Татьяну приговорили к шести годам тюремного заключения. После освобождения ей будет запрещено заниматься деятельностью по воспитанию и обучению детей на протяжении 10 лет.

По данным Ura.ru, на судебном заседании Татьяна была в капюшоне и медицинской маске, скрывая лицо от прессы. Позднее женщина, как и ее супруг, отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Почему девочки годами не рассказывали о насилии

Девочки, которых насиловал отец, могли годами не обращаться за помощью, так как считали происходящее нормой. У них просто могло не быть примера здоровых взаимоотношений ребенка с родителем. Об этом «Вечерней Москве» рассказала детский психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова.

— Детская психика работает так, что они считают авторитет взрослого непререкаемым. Поэтому если взрослый, а в особенности родитель, говорит ребенку, что насилие — это нормально и естественно, ребенок так и думает. Даже если ему больно и неприятно, он все равно не будет никому жаловаться. Девочки действительно могли думать, что таким образом родители, как они сами говорили, готовили их ко взрослой жизни, — пояснила эксперт.

Даже если девочки осознавали ненормальность обстановки в своей семье, они, по словам психиатра, могли винить в этом самих себя.

— Когда жертвы насилия вырастают и начинают осознавать произошедшее, бывает так, что у них возникает чувство вины. У них формируется ощущение, что они грязные, испорченные и сами во всем виноваты. Это психология жертвы. Прийти к осознанию себя как жертвы и рассказать о пережитом бывает очень сложно, поэтому многие молчат годами, — рассказала Портнова.

Пережитое в детстве насилие может сильно сказаться на будущем дочерей Романа. По мнению эксперта, во взрослой жизни у девочек могут возникнуть проблемы с романтическими отношениями и взаимоотношениями с людьми в целом.

— В будущем такие девочки могут неосознанно выбирать для отношений мужчин, которые склонны к абьюзу, физическому и эмоциональному насилию. При этом им может даже не приходить в голову, что в жизни может быть как-то по-другому, потому что в детстве они видели только такое отношение. В ином случае такие девушки могут вовсе избегать мужчин, воспринимая их как потенциальную угрозу, — отметила собеседница «ВМ».

Чтобы избежать подобных ситуаций Портнова призвала проводить для всех детей занятия со школьными психологами, которые рассказывали бы им о личных границах и о том, как должны выстраиваться взаимоотношения между людьми. Так ребенок будет понимать, что является нормой, и в случае возникновения проблем не побоится обратиться за помощью.

Это далеко не первый случай, когда дети становятся жертвами сексуализированного насилия со стороны родственников. Например, в Краснодарском крае задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 16-летней племянницы. А в апреле суд посмертно вынес приговор Михаилу Хачатуряну, который насиловал трех своих дочерей. В 2018 году девушки его зарезали.