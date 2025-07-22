Раскрыты подробности двух новых обвинений для экс-замглавы Минобороны

Следственный комитет (СК) предъявит обвинения экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову по двум новым коррупционным эпизодам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, первый эпизод может быть связан с получением взятки в размере 152 миллиона рублей в виде займа сельско-хозяйственному предприятию ООО «Агрокомплекс "Русское село"», а второй — связан со строительством бани с котельной, расположенной рядом с загородным домом бывшей жены Иванова Светланы Захаровой стоимостью 56 миллиона рублей.

По информации «Ъ», адвокат Иванова Тимур Балуев заявил , что его подзащитный пока не допрашивался «ни по каким новым эпизодам». Кроме того, Балуев сомневается в том, что следствие успеет предъявить новое обвинение Иванову до окончания предельного срока содержания под стражей, который истечет 23 октября.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете (СК) России дали ход показаниям бизнесмена Сергея Бородина, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания против Иванова. Два новых обвинения будут вменены ему в рамках уголовного дела, возбужденного весной.