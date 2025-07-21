Лариса Долина может во второй раз лишиться элитной квартиры

В конце марта Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, смогла через суд вернуть свою квартиру. Однако, как позднее пояснил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, исполнительница хита "Погода в доме" должна выплатить 112 миллионов Полине Лурье, женщине, которая купила апартаменты у артистки. Сама Лурье впоследствии сообщила, что ей не вернули деньги за недвижимость.

А теперь стало известно, что Мосгорсуд проверит законность возвращения квартиры Ларисе Долиной. Заседание запланировано на 8 сентября, сообщает ТАСС. Не исключено, что популярная исполнительница может во второй раз лишиться роскошной квартиры.

Напомним, Лариса Долина летом 2024 года стала жертвой мошенников. Обманом у певицы похитили около 120 миллионов рублей. Находясь под внушением артистка продала свою элитную недвижимость в Москве.