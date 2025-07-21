Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером рассказала о возможном наказании для мигранта, который ударил школьницу из Новосибирска после отказа от знакомства.

Ранее телеграмм-канал «Mash Siberia» сообщил о конфликте с участием мигранта, в ходе которого иностранный гражданин ударил по лицу несовершеннолетнюю девушку после ее отказа общаться с ним. Инцидент случился в популярном среди молодежи месте дворике на улице Ленина в Новосибирске. По словам очевидцев, мужчина, находившийся в другой компании, начал настойчиво пытаться познакомиться с девушкой, а когда та отвергла его ухаживания, ударил ее по лицу. Свидетели сразу же вступились за пострадавшую. В ходе разбирательства выяснилось, что агрессивно настроенный мужчина женат и имеет ребенка, но регулярно посещает подобные мероприятия и пристаёт к девушкам.

Если на мигранта будет подано заявление в полицию, то ему грозит наказание по статье о мелком хулиганстве и даже депортация из России, подчеркнула юрист.

Действия мужчины попадают в разряд административных правонарушений. Оскорбительное приставание к гражданам относится к мелкому хулиганству. И здесь может применен административный арест на срок до 15 суток. Инцидент, когда мужчина пристает к девушке, которая не хочет к ней знакомиться, относится именно к этому. Кроме того, молодой человек еще и ударил девушку. Однако серьезного причинения вреда здоровью в данной ситуации не было. При этом его удар можно расценивать как побои, и это тоже административное правонарушение, здесь может быть штраф в 15 тысяч рублей. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

За совершение административных правонарушений ударившего школьницу мигранта могут выдворить из страны, подчеркнула Ярмуш.

«Вполне возможно, что компетентные органы признают дальнейшее пребывание данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации нежелательным. В этом случае он будет депортирован, ему будет вынесен запрет на въезд в страну в течение следующих пяти лет. И такие санкции будут вполне адекватны. Ведь если власти не станут реагировать на подобные бесчинства, то это может привести к социальной напряженности, к недовольству граждан, даже к самосуду. Поэтому к данному нарушителю должны быть приняты адекватные меры. С моей точки зрения, его дальнейшее пребывание на территории РФ нежелательно», - сказала она.

Адвокат добавила, что своими действиями мигрант поставил под удар законопослушных соотечественников, находящихся в России.

«Соцсети «кипят» после таких происшествий, люди возмущаются. Поэтому действия иностранного гражданина могут привести к тому, что негативное восприятие его поведения может распространиться и на его соотечественников», - сказала она.

Ранее Telegram-канал «Многонационал» сообщил, что в Тюмени мигранты едва не утопили 17-летнего подростка из-за отказа отдать им самокат.