Потолок обвалился в московском ТЦ «Павелецкая Плаза» во время мощного ливня

Потолок обвалился в столичном торговом центре «Павелецкая Плаза» во время мощного ливня. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

В связи с обильными и непрекращающимися дождями в Москве на Каширском шоссе сошел оползень. Из-за непогоды движение сразу на нескольких улицах столицы перекрыли: ограничения ввели на Волоколамском шоссе, улице Адмирала Корнилова и в проектируемом проезде №4062 в районе Нагатинской набережной.

Также вследствие осадков затопило подземные переходы на станции МЦД-2 Павшино в Московской области. По данным метеорологов, такая погода сохранится в Москве до конца дня. Центр организации дорожного движения рекомендовал горожанам использовать метро для передвижения по городу.

Столичный Дептранс призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию на дорогах из-за прогнозируемого в городе ливня с грозой и порывистым ветром.