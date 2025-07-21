На глазах у россиянки прохожий изнасиловал пожилого мужчину на улице

В Якутске прохожий изнасиловал пожилого мужчину на улице. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, все произошло на улице Бестужева-Марлинского. Там молодой человек изнасиловал пожилого мужчину на глазах у местной жительницы. Она яростно кричала, что нельзя так поступать с человеком, даже если он бомж. По словам женщины, она прервала действия прохожего и помогла пострадавшему одеться.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17-летний подросток изнасиловал девушку и пытался сделать это с пенсионеркой.