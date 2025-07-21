Задымление произошло в отделении реанимации столичной больницы

В отделении реанимации Московского клинического научно-исследовательского центра (МКНИЦ) «Больница №52» произошло задымление, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.

«В отделении реанимации МКНИЦ «Больница №52» произошло задымление, вызванное неисправностью облучателя-рециркулятора воздуха. Сотрудники больницы оперативно отреагировали на ситуацию до приезда специальных служб. Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что четыре пациента, которые находились в помещении на момент происшествия, были сразу же переведены в другие отделения стационара. Сейчас больница работает в штатном режиме.