Стала известна дата рассмотрения жалоб на приговор Беркович* и Петрийчук*

Верховный суд России рассмотрит кассационные жалобы на приговор режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Об этом сообщает РИА Новости

Жалобы рассмотрят 19 августа.

8 июля их приговорили к шести годам колонии общего режима — столько в ходе прений сторон требовал назначить прокурор. Суд проходил в закрытом режиме. Позже Апелляционный суд смягчил наказание. Беркович назначили пять лет и семь месяцев, Петрийчук — пять лет и десять месяцев лишения свободы.

Основанием для привлечения Беркович и Петрийчук к уголовной ответственности стала постановка «Финист — Ясный сокол». Секретный свидетель из театральной сферы отнес в правоохранительные органы запись спектакля, сделанную на телефон. Он пояснил, что представление вызвало у него вопросы, так как террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство.