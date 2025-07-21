Владелицу ювелирного дома Darvol приговорили к семи годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии владелицу ювелирной компании Darvol Дарью Спиридонову, обвиняемую в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать обвиняемую Спиридонову виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок семь лет колонии общего режима", - огласила решение судья.

Она признана виновной по 19 эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размерах. Суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком на три года.

Как сообщили в столичной прокуратуре, Спиридонова, являясь генеральным директором коммерческой организации, занимающейся реализацией ювелирных изделий, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями получила от 19 потерпевших денежные средства на общую сумму более 200 млн рублей. Взятые на себя обязательства не выполнила, денежные средства не вернула.