Взрыв произошел в жилом доме в российском регионе

Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме на площади Юбилейная в Великих Луках в Псковской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Ведерников в Telegram-канале.

Он отметил, что, предварительно, утечка и взрыв бытового газа случились в квартире на втором этаже. По данным Ведерникова, один человек был госпитализирован.

На месте инцидента начали работу спасатели и пожарные бригады. Пламя после взрыва удалось локализовать.

До этого сообщалось, что дрон взорвался на территории больницы в Шебекино Белгородской области. Тогда ранение получил сотрудник медучреждения.

Еще раньше в Новосибирской области в многоквартирном двухэтажном жилом доме прогремел взрыв.