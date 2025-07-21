Тело новорожденного обнаружили в российской гостинице

В убийстве младенца подозревают его несовершеннолетнюю мать, сообщили в Следственном комитете. Тело мальчика 18 июля обнаружила горничная при уборке номера в отеле «Надежда» на Путевой улице. Оперативники осмотрели место происшествия и установили личность подозреваемой.

По версии следствия, женщина убила новорождённого ребёнка и скрылась с места преступления. Её задержали в доме в одном из пригородов Омска.

СКР возбудил уголовное дело, расследование продолжается.