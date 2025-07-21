В Петербурге задержан мужчина за сотрудничество с украинскими спецслужбами

ФСБ задержала жителя Санкт-Петербурга, который по собственной инициативе собирал данные для украинских спецслужб.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Подозреваемый инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем, действуя по их заданиям, собирал интересующие противника сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и Министерства обороны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемого задержали и поместили под стражу.

Ранее стало известно, что задержанный в Рязани агент ГУР Украины хотел эмигрировать во Францию.