Телефонные мошенники обманули студента из Москвы на 800 тысяч рублей

Телефонные мошенники, введя в заблуждение студента одного из московских вузов, незаконным образом завладели его деньгами на сумму около 800 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

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— Злоумышленник под видом работника института позвонил 21-летнему студенту и попросил его озвучить код из СМС для прохождения тестирования. Введенный в заблуждение молодой человек собрал дома имевшиеся деньги и ювелирные изделия и передал их курьерам. Общий материальный ущерб составил почти 800 тысяч рублей̆, — рассказали на сайте ведомства.

Молодого человека убедили в том, что сбережения находятся в опасности, поэтому их следует задекларировать. Однако в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции смогли установить личность одного из подельников мошенников. Подозреваемого в совершении преступления задержали вблизи станции метро «Сокольники».

В отношении него возбудили уголовное дело. Правоохранители также продолжают устанавливать личности телефонных мошенников, обманувших студента.

Ранее злоумышленники обманули школьника на несколько сотен тысяч рублей. Молодой человек попался на крючок телефонных мошенников после того как отправил свою геолокацию девушке, с которой познакомился в Сети. Злоумышленники убедили школьника в том, что по этой точке будет нанесен удар Вооруженных сил Украины. Введенный в заблуждение молодой человек отправил денежные средства на счет мошенников, чтобы этого не произошло.