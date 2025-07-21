Всех отравившихся водой в Дагестане выписали из больницы

Медики выписали из стационара всех госпитализированных после отравления в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

"Врачи выписали оставшихся 15 детей после отравления питьевой водой в Магарамкентском районе", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минздраве Дагестана сообщили о вспышке кишечной инфекции в пяти населенных пунктах Магарамкентского района Дагестана. По данным на 14 июля, к врачам обратились 450 человек. В республиканском управлении Роспотребнадзора сообщили, что распространению инфекции способствовали отсутствие водоподготовки и аварии на водоводе. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководителя ЖКХ Магарамкентского района Дагестана арестовали после массового отравления людей водой, сообщили в СУ СК по Дагестану.