Пьяная мать напала на врача скорой, приехавшего спасать ее ребенка

В Башкирии мать 7-летнего мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на сотрудника скорой помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

«Во время осмотра мама ребенка, находясь в алкогольном опьянении, напала на медработника. Пыталась отобрать медицинский чемодан и телефон, ударила по лицу», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Профсоюз медиков Башкирии рассмотрит нападение на предмет страхового случая. Также глава минздрава республики подчеркнул, что нападения на медиков «недопустимы и наносят ущерб всей системе здравоохранения».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинской области 70-летний пенсионер напал на фельдшера скорой помощи. Нападавшего передали полиции.