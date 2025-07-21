Мигрант ударил по лицу юную россиянку из-за отказа познакомиться

В центре Новосибирска произошёл конфликт с участием иностранца, ударившего несовершеннолетнюю девушку после её отказа общаться с ним. Инцидент случился в популярном среди молодёжи месте дворике на улице Ленина, сообщает телеграм-канал "Mash Siberia".

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По словам очевидцев, мужчина, находившийся в другой компании, начал настойчиво пытаться познакомиться с девушкой, а когда та отвергла его ухаживания, ударил её по лицу.

Свидетели сразу же вступились за пострадавшую. В ходе разбирательства выяснилось, что агрессивно настроенный мужчина женат и имеет ребёнка, но регулярно посещает подобные мероприятия и пристаёт к девушкам.

Когда окружающие пригрозили ему обращением в миграционную службу, он формально извинился. Позже в соцсетях он пытался оправдать свой поступок, утверждая, что девушка «сама его спровоцировала».