Два человека ранены в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Два человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в районе села Щетиновка дрон в нанёс удар по ГАЗели, в результате чего водитель получил слепое осколочное ранение головы и открытый перелом голени. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в городскую больницу.

Средства ПВО отразили очередную атаку БПЛА на Москву

В селе Тогобиевка Валуйского округа в результате атаки беспилотника на частный дом также была ранена женщина.