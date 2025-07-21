Два человека ранены в результате атаки БПЛА в Белгородской области
Два человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в районе села Щетиновка дрон в нанёс удар по ГАЗели, в результате чего водитель получил слепое осколочное ранение головы и открытый перелом голени. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в городскую больницу.
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В селе Тогобиевка Валуйского округа в результате атаки беспилотника на частный дом также была ранена женщина.
«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков в своём Telegram-канале.