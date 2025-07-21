После землетрясения на Камчатке в зданиях больниц появились трещины

Происшедшее на Камчатке землетрясение вызвало незначительные повреждения зданий больниц и поликлиник. Об этом сообщает министерство здравоохранения Камчатского края. В настоящее время комиссия Минздрава оценивает последствия подземных толчков.

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Серьезных разрушений медицинских учреждений нет, имеются лишь трещины в зданиях. Больницы и поликлиники функционируют в обычном режиме, пациенты получают помощь без перебоев. Правительство региона сообщает, что в результате землетрясения в потолочных перекрытиях детской городской поликлиники N1 Петропавловска-Камчатского образовались трещины. При этом разрушения несущих конструкций отсутствуют, опасности для посетителей нет.

Иных повреждений в результате осмотра не обнаружено, поликлиника работает в штатном режиме. 20 июля вблизи Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений.