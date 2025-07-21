Вво Владивостоке школьница упала в открытый люк и лишилась почки

Во Владивостоке 15-летняя школьница получила тяжелую травму, упав в открытый люк. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash. Вечером девочка шла с подругой домой и не заметила открытый люк. Ее доставили в больницу с травмой живота.

Падение привело к разрыву почки, сопровождавшемуся сильным внутренним кровотечением. Врачи пытались в течение нескольких дней спасти поврежденный орган, но этого им не удалось. В настоящее время жизнь пациентки находится вне опасности.

16 июля сообщалось, что мужчина провалился в вентиляционный люк на юго-востоке Москвы. В конце мая стало известно, что в Чите женщина отсудила компенсацию после того, как упала в люк кабельного колодца. Инцидент произошел 5 августа 2023 года у гостиницы "Аэропорт".

34-летняя женщина шла с ребенком и матерью и провалилась в кабельный колодец из-за плохо закрепленной крышки люка, принадлежавшего ПАО "Ростелеком". В результате падения пострадавшая получила множественные ссадины и гематомы ног. Черновский районный суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда на 100 тысяч рублей.