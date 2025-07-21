Раскрыто состояние пострадавших в ДТП с автобусом вахтовиков

Минздрав Якутии сообщил о состоянии двадцати пострадавших вахтовиков, находившихся в упавшем с большой высоты автобусе.

В ночь на 21 июля в обрыв рухнул "КамАЗ", перевозивший работников шахты "Восточная Денисовская". При падении техника перевернулась. На месте происшествия погибли 14 человек, в том числе и водитель.

Пострадавших оперативно доставили в Нерюнгринскую ЦРБ.

"На данный момент госпитализировано 10 человек, из них состояние 2 пациентов оценивается как тяжелое, 8 пациентов находятся в средней степени тяжести. Один человек скончался в связи с травмами, несовместимыми с жизнью", - передали в ведомстве.

Еще девять вахтовиков получили лишь ссадины и ушибы. У одного перелом лодыжки без смещения, который можно вылечить без госпитализации.

Из Якутска в больницу вылетела бригада Республиканского центра медицины катастроф. В ее составе анестезиолог-реаниматолог, травматолог, хирурга, нейрохирург и два фельдшера. Также в больницу направился психолог МЧС - пострадавшим необходима профессиональная помощь, чтобы справиться и с психологической травмой после пережитого.