Дело Тимура Иванова может пополниться двумя тяжкими статьями

Следственный комитет России завершает сбор доказательств по двум новым эпизодам, которые могут быть добавлены в уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил РИА Новости следователь в Мосгорсуде, где рассматривалось ходатайство о продлении ареста.

По словам представителя следствия, сведения о потенциальных особо тяжких преступлениях были получены от обвиняемого Сергея Бородина в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело по этим эпизодам пока не возбуждено, однако работа по ним близка к завершению.

Следователь попросил провести слушание в закрытом режиме, сославшись на риск разглашения тайны предварительного расследования. Суд удовлетворил это ходатайство и закрыл заседание по вопросу продления ареста Иванову.

1 июля Московский городской суд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Кроме того, суд запретил Иванову занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы. Он был лишен государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также постановил взыскать в доход государства активы и недвижимость фигурантов, которые уже были арестованы.