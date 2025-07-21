В Якутии 14 человек погибли при опрокидывании вахтового автобуса с высоты 25 м
В Якутии в результате опрокидывания вахтового автобуса с высоты 25 м погибли 14 человек, ещё семь пострадали.
Об этом сообщили в МВД по республике.
«Предварительно установлено, что в ночь с 20 на 21 июля 2025 года транспортное средство марки «КАМАЗ» при перевозке работников шахты «Восточная Денисовская» совершило съезд с дороги с последующим опрокидыванием в обрыв», — добавили в региональной прокуратуре.
Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку.
Днём ранее бывший музыкант группы The Hatters Вадим Рулёв погиб вместе с супругой в аварии в Ленинградской области.