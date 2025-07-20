МВД России закончило расследование дела "черных" банкиров

МВД России объявило об окончании расследования дела "черных" банкиров. Четверых граждан полицейское следствие обвинило в незаконном обналичивании более 286 миллионов рублей.

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Непосредственно расследованием занималось Следственное управление МВД по Ставрополю. Там было возбуждено дело по нескольким уголовным статьям - о незаконной банковской деятельности, о неправомерном обороте средств платежей и незаконной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Участниками преступной схемы оказались жители Ставрополья и соседнего региона. Они провели аферу, позволившую избежать процентных отчислений и налогов на прибыль при проведении финансовых операций.

Следствие уверяет, что смогло установить: арестованные искали подходящих людей и за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали их в качестве индивидуальных предпринимателей. Затем на ИП открывались счета и оформлялись банковские карты в кредитных учреждениях Ставрополя, полный доступ к которым имели только обвиняемые.

- В дальнейшем по подложным договорам купли-продажи обналичивались деньги потенциальных бенефициаров, а полученные суммы за вознаграждение переводились обратно заказчикам. В общей сложности обвиняемые незаконно обналичили более 286 миллионов рублей, заработав на неправомерной деятельности более 12,2 миллиона рублей, - подчеркнули в полицейском ведомстве.

Всего следователям пришлось возбудить больше 40 уголовных дел, которые потом были соединены в одно производство. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых был наложен арест. Но судить пока будут исполнителей. А вот против заказчиков "обнала" материалы уголовных дел выделены в отдельные производства и направлены в ОВД по месту их проживания.

Прокуратура с работой следствия полностью согласилась, и дело уже отправлено в Промышленный районный суд Ставрополя.