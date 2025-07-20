Пилот в Индии изнасиловал 23-летнюю стюардессу

В Индии пилота частной авиакомпании обвиняют в изнасиловании 23-летней стюардессы, своей коллеги. Предполагаемое преступление произошло в доме пилота в районе Мира-роуд недалеко от Мумбаи вскоре после их совместного возвращения из Лондона, пишет NDTV.

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Как сообщает полиция, после рейса в Лондон стюардесса и пилот вместе отправились в Мира-роуд. Они оба жили в этом районе, но в разных домах. По словам потерпевшей, пилот предложил ей ненадолго зайти в гости.

Прибыв в дом к пилоту, девушка обнаружила, что в помещении никого нет, после чего, по ее словам, мужчина совершил изнасилование.

В полицейском участке Навгара возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится в розыске.