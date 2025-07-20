Известного российского этнографа задержали в Афганистане

Известного российского этнографа Святослава Каверина задержали в Афганистане. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

19 июля антрополог заявил, что был задержан в городе Кундузе и ему вменяют попытку контрабанды украшений. Затем мужчину повезли в Кабул.

«Надеюсь, что там дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения. Смартфон получаю изредка», — отметил он.

Известно, что Святослав Каверин работает в Институте востоковедения Российско-армянского университета. Он окончил магистратуру Центра социальной антропологии Российского государственного университета, а также был сотрудником московского Центра палеоэтнологических исследований.

В 2023–2024 годах Каверин проводил этнолингвистические полевые исследования в Восточном Гиндукуше. Во время своих визитов в Нуристан и Кунар, где коренное население до сих пор сохраняет самобытную языковую и культурную идентичность, Каверин сделал аудиозаписи лексики на 20 местных языках, и скопировал несколько исторических и географических рукописей на персидском языке, включая списки местных топонимов и антропонимов. Он составил глоссарии региональных языков, посвященные музыке, костюму, кухне и жилью.

Ранее в июле сообщалось, что Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане.