В Москве после драки из-за девушки задержали кубинца
В Москве полицейские задержали гражданина Кубы, участвовавшего в конфликте в подземном переходе станции «Китай-город». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД РФ.
Конфликт между мужчинами в подземном переходе станции метро «Китай-город» произошел в воскресенье.
«Один из участников конфликта был задержан на месте происшествия. Им оказался гражданин Республики Куба 2002 года рождения», — сказано в сообщении.
Информации о пострадавших нет. Полиция устанавливает личности всех участников конфликта.
По предварительным данным, драка произошла из-за девушки, отмечают «Вести».