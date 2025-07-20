В Москве после драки из-за девушки задержали кубинца

В Москве полицейские задержали гражданина Кубы, участвовавшего в конфликте в подземном переходе станции «Китай-город». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД РФ.

Конфликт между мужчинами в подземном переходе станции метро «Китай-город» произошел в воскресенье.

«Один из участников конфликта был задержан на месте происшествия. Им оказался гражданин Республики Куба 2002 года рождения», — сказано в сообщении.

Информации о пострадавших нет. Полиция устанавливает личности всех участников конфликта.

По предварительным данным, драка произошла из-за девушки, отмечают «Вести».