В Италии объявленный мёртвым мужчина очнулся спустя полчаса

Пожилой житель Тарквинии перенёс остановку сердца.

Экстренные службы пытались спасти 78-летнего мужчину, но безуспешно, врачи констатировали смерть. Об этом сообщает информационное агентство Belga. Позже, когда к дому умершего ехал катафалк, чтобы забрать тело, мужчина открыл глаза и задал вопрос о своих дочерях. После этого его доставили в больницу, где осмотрели и сообщили о стабильном состоянии пациента.

Подобный случай медики называют «феноменом Лазаря», названным в честь библейской истории, в которой Иисус воскрешает человека.