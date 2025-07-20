СК возбудил новое дело в отношении экс-замглавы Минобороны Попова
Экс-замминистра обороны России Павел Попов стал фигурантом нового уголовного дела, возбуждённого по двум эпизодам получения взяток.
Об этом РИА Новости сообщил адвокат Попова Денис Сагач. Он добавил, что обвинение экс-замглавы МО пока не предъявили.
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что арестованному по делу о мошенничестве Попову также вменяют превышение полномочий, подлог и незаконный оборот оружия.