В Оренбургской области при пожаре погибли пять человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону сообщает ТАСС. Сообщение о возгорании в селе Песчаном Илекского района поступило в 02:06 (00:06 мск).

В результате пожара было уничтожено строение на общей площади 120 квадратных метров. Пять человек при этом погибли. 21 июля сообщалось, что на Сахалине произошел пожар на угольном конвейере - самом длинном в России.

За день до этого стало известно, что в реабилитационном центре в Анапе на площади 200 квадратных метров произошел пожар. Из здания эвакуировали 25 человек. 17 июля в станице Каневской в Краснодарском крае загорелось здание бывшего инкубатора. Площадь пожара составила 2,4 тыс. квадратных метров заброшенных строений и один гектар сухой растительности.