Стало известно о кошмарах единственного выжившего в авиакатастрофе в Индии

Британец Вишваш Рамеш, единственный выживший после авиакатастрофы в Индии, страдает от кошмаров, ему постоянно снится роковой рейс и гибнущие люди. Об этом пишет Times со ссылкой на родственников Рамеша.

Издание отмечает, что в Индии к Вишвашу Рамешу относятся почтительно и уважительно, но он мучается из-за случившегося.

«Самое сложное для него — это принять то, что он стал единственным выжившим из 242 пассажиров и членов экипажа Boeing 787 Dreamliner», — пишет издание.

Племянник Рамеша рассказал, что мужчина не спешит возвращаться в Британию, ему необходимо время, чтобы оправиться после ЧП. При этом его мучают кошмары во сне.

«Он не спит по ночам, потому что ему все время снится тот рейс. Все вокруг погибают у него на глазах», — сказал племянник.

Катастрофа индийского Boeing в июне унесла жизни 275 человек. Эксперты выяснили, что двигатели самолета сразу после взлета лишились необходимой тяги.