Число погибших в результате крушения катера во Вьетнаме выросло

Число погибших в результате крушения прогулочного катера у берегов вьетнамской провинции Куангнинь увеличилось до 38 человек. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress. По данным VNExpress, обнаружено и извлечено из воды 37 тел погибших, еще один скончался в больнице.

«Спасены 10 человек, найдено 38 тел, пять человек до сих пор числятся пропавшими без вести», — уточняет VNExpress.

Катер Wonder Sea перевернулся накануне во время внезапной грозы из-за сильного ветра. На борту судна находились 48 пассажиров и пять членов экипажа, которые совершали обзорную экскурсию по популярному среди туристов заливу Халонг. Все туристы были гражданами Вьетнама, в их числе было несколько детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».