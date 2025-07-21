Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево, сообщила пресс-служба авиагавани.

«Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением режима «ковер». Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. «Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов», – добавили в аэропорту.