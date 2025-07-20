В Сети появилось ужасающее видео с загоревшимся пассажирским теплоходом

Теплоход Barcelona загорелся недалеко от острова Талисе в провинции Северный Сулавеси в Индонезии. Инцидент произошел в воскресенье днем. Ужасающее видео с места ЧП стало вирусным в соцсетях, сообщает местное издание Detik.

На кадрах видно, что пассажиры в панике прыгают в море, чтобы спастись от пламени, которое объяло судно. Виден густой черный дым, слышны крики людей. Одни поспешно надевают спасательные жилеты, а другие пытаются вызвать помощь по мобильному телефону.

Теплоход с 280 пассажирами шел по маршруту Манадо — Талауд, когда на борту вспыхнул пожар. Одна из пассажирок, Альвина Инанг, рассказала, как разворачивались события.

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По ее словам, большинство пассажиров обедало, некоторые спали, когда пламя охватило теплоход. Альвина также обедала с семьей, и увидела, как на мостике корабля внезапно поднялся столб дыма.

«Мы сразу же прыгнули в море. Сейчас мы находимся на острове Серей, среди примерно 50 выживших. Есть пострадавшие, которых забрала скорая помощь», — сказала Альвина.

Власти пока не информировали о жертвах или пострадавших в результате инцидента. Спасательные работы продолжаются. В них участвуют Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии, военно-морской флот, береговая охрана и местные рыбаки.