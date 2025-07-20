В Карелии пропали без вести трое туристов во время сплава на байдарках

В Карелии пропали без вести трое туристов-байдарочников. Спасатели ведут поиски, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, группа туристов сплавлялась на байдарках от архипелага Кузова к Соловецкому острову, расположенному в Архангельской области.

Во время сплава погода ухудшилась и туристы решили вернуться. Четыре туриста благополучно добрались до островов, двух из них уже эвакуировали, за двумя отправлен вертолет Ми-8. Судьба троих человек пока неизвестна.

Напомним, что в июне 2016 года во время сплава в Карелии группа туристов из 49 человек попала в шторм. Две лодки и рафт перевернулись, погибли 10 человек.