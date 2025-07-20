В интернете появилось видео горящего в воздухе «Боинга» с 226 пассажирами

У лайнера во время полета загорелся левый двигатель. На борту находились 9 членов экипажа и 226 пассажиров. Пилотам пришлось экстренно развернуться и объявить о чрезвычайной ситуации, сообщает ABC News.

«Боинг-767» авиакомпании Delta Air Lines, летящий из Лос-Анджелеса в Атланту экстренно вернулся в аэропорт 18 июля.

Рейс 446 едва вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса, когда экипаж обнаружил признаки возгорания в левом двигателе. Пилоты немедленно связались с диспетчерской службой и запросили возвращение в аэропорт.

На видео попали кадры с двигателем, объятым пламенем, когда лайнер маневрировал над городами Дауни и Парамаунт.

На земле самолет встретили аварийно-спасательные службы. Пассажиры слышали, как капитан объяснил по внутренней связи, что экипажи проверяют, потушен ли пожар. Затем самолет отбуксировали для проверки.

В Барнауле самолет отменил вылет из-за неисправности

О травмах среди пассажиров или экипажа не сообщалось.

Авиакомпания Delta не первый раз сталкивается с подобным инцидентом в 2025 году. В январе рейс 105, направлявшийся в Сан-Паулу, был вынужден вернуться в Атланту после возгорания двигателя на Airbus A330-900neo.

Эти два инцидента могут вызвать вопросы о техническом обслуживании самолетов Delta, отмечает американская пресса. Журналисты считают, что своевременные действия летных экипажей в обоих случаях предотвратили серьезные последствия.