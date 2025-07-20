Ревнивая россиянка порезала половой орган своему парню

В Томской области ревнивая девушка попыталась отрезать половой член своему парню. Пациента с частичной ампутацией пениса спасли медики районной больницы, сообщает Baza.

Мужчину привезли в больницу на скорой еще 10 июля. Он сознался, что травмы нанесла его девушка.

«По словам Василия, она очень ревнивая и когда узнала о том, что у неё, возможно, появилась конкурентка, собралась решить проблему таким образом», — отмечает Baza.

У пациента были травмы наружных половых органов, резаные раны мошонки и частичная травматическая ампутация полового члена.

Информацию о пациенте подтвердили в официальной группе Асиновской районной больницы.

«Врачи Асиновской районной больницы провели операцию по восстановлению полового органа», — сказано в сообщении.

Три врача и две медсестры провели «реконструктивную операцию на половом члене». Одна из магистральных артерий оказалась целой, поэтому врачам удалось «сопоставить и восстановить правильную анатомию наружных половых органов».

В настоящее время пациент проходит лечение и восстановление в стационаре Асиновской районной больницы и чувствует себя удовлетворительно, сообщают медики.