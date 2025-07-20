Угроза цунами на Камчатке миновала

Оценена вероятность угрозы цунами для населенных пунктов на Камчатке.

Об этом Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило в своем Telegram-канале.

«Угроза цунами населенным пунктам Камчатки миновала», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в акватории у Петропавловска-Камчатского в воскресенье, 20 июля, произошла серия землетрясений. Наиболее сильные толчки достигали 7,6. Также жителей Камчатки предупреждали об угрозе цунами на фоне землетрясения.