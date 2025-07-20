17-летний маньяк жестко изнасиловал двух женщин в Петербурге

В Красном Селе, которое находится в составе Санкт-Петербурга, 17-летний подросток ранним утром в течение часа изнасиловал одну женщину и попытался изнасиловать вторую. Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, юный маньяк действовал жестко и с безумной одержимостью.

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Первой пострадавшей оказалась 59-летняя директор магазина. Подросток ударил ее около семи утра на крыльце торгового заведения, затем сорвал с нее одежду и совершил попытку изнасилования, однако в магазине сработала сигнализация и жертве удалось вырваться.

Примерно через полчаса в парке через дорогу он напал на 22-летнюю девушку, распылив ей в лицо газовый баллончик. Он надругался над жертвой в кустах.

В настоящий момент подросток уже задержан, ему предъявлено обвинение.