МЧС: в Карелии ищут пропавшую в Белом море группу из 7 туристов

В Карелии начались поиски пропавшей группы из 7 туристов во время сплава на байдарках в Белом море. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС. Маршрут пропавших проходил от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову Архангельской области. Туристы решили вернуться к месту отправления из-за ухудшения погоды. "Четыре человека на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Специалисты МЧС России нашли и эвакуировали двоих человек, еще за двумя направлен вертолет Ми-8", - говорится в сообщении. По данным ведомства, судьба еще троих туристов неизвестна. На данный момент специалисты пустили катер по маршруту от Соловецких островов. Спасатели изучат маршрут группы, в поисках участвуют 10 специалистов и три единицы техники. До этого на Камчатке нашли троих туристов, пропавших почти неделю назад. В пресс-службе ведомства уточнили, что двое мужчин и женщина живы, "преступление в отношении них не совершалось". По предварительным данным, 4 июля двое мужчин и женщина поплыли на катамаране "Быстрый удод" из поселка Усть-Камчатска Камчатского края в неустановленном направлении. С тех пор путешественники не выходили на связь.

© Варвара Гертье/РИА «Новости»