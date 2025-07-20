Спасатели МЧС ищут пропавших в Белом море туристов. Об этом в воскресенье, 20 июля, заявили в пресс-службе ведомства.

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Сообщается, что незарегистрированная в МЧС группа из семи туристов сплавлялась на байдарках по маршруту от островов Кузова в Республике Карелия до Соловецких островов Архангельской области. Из-за ухудшения погоды группа решила повернуть назад.

Четверо человек, плывших на парных байдарках, достигли разных островов архипелага Кузова. Спасатели МЧС эвакуировали двоих, вертолет Ми-8 направлен за оставшимися двумя. Судьба трех туристов остаётся неизвестной.

От Соловецких островов вышел катер МЧС, который обследует маршрут группы. В поисковой операции задействованы 10 специалистов, три единицы техники и вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра, говорится в сообщении.

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