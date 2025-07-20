Рыбак врезался в американский авианосец и сбежал с места ЧП

© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William

В США катер для спортивной рыбалки столкнулся с авианосцем USS Midway. Владелец лодки арестован, он управлял ею в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает издание San Diego Union-Tribune со ссылкой на представителя портовой полиции.

Инцидент произошел в порту Сан-Диего, где пришвартован авианосец USS Midway, ныне переоборудованный в морской музей.

Представитель полиции Армандо Рамирес рассказал, что свидетелями столкновения стали несколько человек, и было «много шума, когда лодка врезалась в корабль».

По его словам, авианосец-музей не получил значительных повреждений.

Рыбацкий катер покинул место происшествия. Портовая полиция перехватила его в районе моста Сан-Диего-Коронадо. Лодка получила незначительные повреждения, но не набрала воду. Управлявший ею мужчина не пострадал, его задержали по подозрению в управлении катером в нетрезвом состоянии. Полицейские считают, что он был под влиянием алкоголя или наркотиков.

Видео столкновения попало в сеть и стало вирусным. На кадрах видно, как лодка приближается к авианосцу и таранит его.