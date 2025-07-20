Жительница Камчатки рассказала "РГ" подробности землетрясения

На Камчатке произошло сильное землетрясение даже по меркам этого вулканически неспокойного полуострова. Корреспондент "РГ" связался с фотографом Людмилой Москвичевой из столицы Камчатского края, она рассказала о своих эмоциях после пережитых подземных толчков.

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"Мы пережили сейчас весь спектр эмоций, я хоть и коренной житель Камчатки, но к землетрясениям так привыкнуть и смогла. Первый толчок был магнитудой 5,5 балла, через 20 минут второй - магнитудой 6,5 балла. Это было очень чувствительно, но самый сильный был третий толчок, через двадцать минут после второго, его магнитуда была уже 7,6 балла. Говоря по-русски, было очень страшно. Почти все люди вышли из домов и квартир на улицы, гуляют, кто с чемоданчиками, кто с чем. У кого есть дачи за городом, стараются уехать туда. Кто-то в машинах сидит, пережидает. Разрушений как таковых нет, наш региональный министр по делам МЧС написал в социальных сетях, что разрушений к крае нет. Объявили угрозу цунами на водных объектах, обещают волну до одного метра. В магазинах с полок попадали товары, это обычное для таких случаев явление", - пояснила Людмила Москвичева.

Она добавила, что самый сильный толчок застал ее на улице: "Я подходила с ребенком к машине, и в этом момент стало трясти. Я видела, как качаются столбы, магазины и дома. Повторюсь, это жутко. Когда ты стоишь, а у тебя под ногами все трясется. К землетрясению привыкнуть нельзя, опоясывает жуткий страх. Ощущаешь, что ты микрон в масштабах такой стихии".