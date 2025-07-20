В Подмосковье 16-летняя девушка погибла после скандала с женихом

В Мытищах 16-летняя девушка погибла, выпав с 7 этажа жилого дома. Как сообщают очевидцы, перед падением они слышали пронзительный крик, а затем громкий удар о землю. Девушка чуть не упала на проходивших мимо школьников, пишет телеграм-канал "Плохие новости".

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Момент падения зафиксировала камера видеонаблюдения.

Телеграм-канал утверждает, что сразу после трагедии из подъезда выбежал молодой человек – жених погибшей. Вслед за ним вышел его отец, который приказал парню оставить тело и вернуться домой.

Родные девушки уверены, что в случившемся виновен ее возлюбленный. Известно, что незадолго до трагедии пара сильно поссорилась. Полиция допросила жениха, но затем отпустила.

Официальной информации от правоохранительных органов о случившемся пока нет.