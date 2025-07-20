У побережья Камчатки зафиксировали два землетрясения

В акватории Тихого океана у побережья Камчатки зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие.

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Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, землетрясение произошло на глубине 20 километров. Магнитуда составила 5,3.

"Эпицентр землетрясения находился в 146 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - передали спасатели.

Подземные толчки силой до трех баллов ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского.

Угрозу цунами объявили для нескольких населенных пунктов после второго землетрясения. Прогнозируется максимальная волна высотой до 0,29 метра в селе Никольское. В Усть-Камчатске до 0,19 метра.

МЧС России рекомендует жителям указанных населенных пунктов уйти на возвышенность и не приближаться к воде.