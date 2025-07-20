У побережья Камчатки зафиксировали два землетрясения
В акватории Тихого океана у побережья Камчатки зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, землетрясение произошло на глубине 20 километров. Магнитуда составила 5,3.
"Эпицентр землетрясения находился в 146 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - передали спасатели.
Подземные толчки силой до трех баллов ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского.
Угрозу цунами объявили для нескольких населенных пунктов после второго землетрясения. Прогнозируется максимальная волна высотой до 0,29 метра в селе Никольское. В Усть-Камчатске до 0,19 метра.
МЧС России рекомендует жителям указанных населенных пунктов уйти на возвышенность и не приближаться к воде.