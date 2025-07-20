Названы подробности гибели десятков человек при крушении туристического судна

По меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения туристического судна в заливе Халонг во Вьетнаме. Спасатели спасли 12 человек, семеро до сих пор числятся пропавшими без вести после того, как судно перевернулось во время внезапной грозы.

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В субботу днем во Вьетнаме во время внезапной грозы перевернулось туристическое судно, в результате чего погибли 38 человек, а еще семеро пропали без вести, передает Associated Press.

По сообщениям государственных СМИ, на борту судна Wonder Sea находились 48 пассажиров и пять членов экипажа, которые совершали обзорную экскурсию по заливу Халонг, популярному среди туристов.

По сообщению газеты VnExpress, спасатели спасли 12 человек и обнаружили тела 38 человек вблизи места происшествия. В воскресенье несколько человек по-прежнему числились пропавшими без вести.

“По меньшей мере 38 из находившихся на борту были признаны погибшими и 10 спасены”, - говорится в заявлении правительства.

Официальное информационное агентство Вьетнама сообщило, что все туристы были вьетнамцами, среди них было несколько детей.

По данным газеты, лодка перевернулась из-за сильного ветра. Среди выживших оказался 14-летний мальчик. Он был спасен после четырех часов, проведенных в ловушке в перевернутом корпусе судна.

Один из выживших, Данг Ань Туан, рассказал Associated Press, что он выжил, выплыв из окна перевернутой и заполненной водой лодки.

“Дождь шел около 15 минут, а затем лодку начало сильно трясти, столы и стулья задвигались, и через несколько секунд лодка перевернулась”, - рассказал 36-летний мужчина.

“Вода хлынула внутрь, и я потерял всякую ориентацию. Я пытался дышать. Но воды набралось еще больше. Я сделал глубокий вдох, избавился от спасательного жилета и нырнул. Я увидел полоску света и последовал за ней, чтобы выплыть из лодки, а затем забрался на перевернутую лодку, чтобы позвать на помощь”.

Данг Ань Туан и еще трое человек выжили, уцепившись за перевернувшуюся лодку и ее пропеллеры, и прождали еще два часа, пока дождь не прекратился и не прибыли спасатели.

По словам Туана, перед аварией пассажиры просили лодку повернуть обратно к берегу, но экипаж заверил их, что они почти достигли пункта назначения, и продолжал движение вперед.

В интервью Vietnamnet 64-летний дайвер, работавший на месте происшествия, рассказал, что большая часть пассажирского отсека судна была обыскана. Однако кокпит и машинное отделение затянуты илом, что затрудняет доступ к ним.

“На данный момент я уверен, что в пассажирском салоне больше нет тел”, - сказал дайвер Дин Кхок Гионг.

“Я беспокоюсь только о том, что некоторые тела, возможно, вынесло наружу”.

Государственная телекомпания VTV взяла интервью у выжившей Данг Туи Линь, который проходит лечение в провинциальной больнице.

“Я потеряла связь со своим сыном, мужем и всей семьей моей подруги, - рассказала Данг в интервью телеканалу VTV. – Сейчас я прошу всех ускорить спасательную операцию, чтобы спасти их всех. Пожалуйста, не оставляйте никого на борту. Воздуха осталось так мало, что шансы выжить невелики”.

Авиакомпания VnExpress сообщила, что большинство пассажиров были туристами, в том числе около 20 детей из Ханоя, столицы Вьетнама.

Тропический шторм также приближался к этому району. Согласно национальному прогнозу погоды, на следующей неделе ожидается шторм "Випа", который обрушится на север Вьетнама, включая побережье залива Халонг.