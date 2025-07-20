В Барнауле самолет отменил вылет из-за неисправности

Следователи Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России проводят проверку по факту инцидента с пассажирским самолетом в аэропорту Барнаула. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По предварительной информации, вечером 19 июля 2025 года, примерно в 21:35 по местному времени, командир экипажа принял решение отменить вылет рейса Барнаул — Сургут после сработки сигнализации об отказе одной из систем.

На борту находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто не пострадал. Пассажиры ожидают вылета на резервном воздушном судне.

Проверка проводится по признакам возможного нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ). Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На этой неделе пассажирский самолет, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Шарм-эль-Шейх, был вынужден вернуться после взлета на аэродром в связи с незакрытыми створками шасси. По данным канала Aviaincident, командир воздушного судна RRJ-95 авиакомпании Red Wings после взлета принял решение о выработке топлива 40 минут и возврате на аэродром вылета из-за незакрытия створок шасси.