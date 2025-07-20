Mash: частный вертолет рухнул в Телецкое озеро

Частный вертолёт Robinson ночью рухнул в Телецкое озеро у села Иогач в Республике Алтай. Как утверждает Telegram-канал Mash, на борту находились два пилота, они самостоятельно выбрались из воды и вызвали скорую.

«У одного — открытый перелом голени и ссадины, у второго — множественные мелкие порезы», — говорится в публикации.

Отмечается, что вертолёт полностью ушёл под воду вместе с документами. Транспортная прокуратура выясняет причины произошедшего.

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