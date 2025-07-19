Число погибших при крушении катера на популярном курорте выросло до 34

Число погибших в результате крушения прогулочного катера в провинции Куангнинь (Вьетнам) возросло до 34 человек. На борту судна находились 48 туристов и 5 членов экипажа, сообщает VNExpress.

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Пограничники продолжают поисково-спасательную операцию. На данный момент подтверждено спасение 11 человек, еще 8 числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что одному 14-летнему подростку удалось выжить, проведя более четырех часов в перевернутом катере, благодаря «воздушному мешку» в одном из помещений нижней палубы.

Спасатели обнаружили его через окно и освободили, разбив стекло.

В спасательной операции, осложненной сильным ливнем и штормом, задействованы десятки судов, включая спасательные катера, патрульные катера, суда ВМС и гражданские суда. Катер Wonder Sea перевернулся в бухте Халонг, пассажирами были в основном вьетнамские семьи из Ханоя. Самому старшему из пассажиров было 53, самому младшему – три года.